Teadlased leidsid, millal on kaalus juurde võtmine tervisele kõige ohtlikum

Uurijad vaatasid 3373 patsienti, et teada saada, milline on ohutu kaal südameoperatsioonile minemiseks. Kõrgema keharasva osakaaluga patsientide suremus oli peaaegu neli korda suurem kui neile tehti südame pärgarteri šunteerimise operatsioon, vahendab Market Watch .

Uurijad jälgisid 3373 patsienti, kellele tehti aastatel 2013-2016 südame pärgarterite šundeerimisoperatsioon. 2,1 protsenti patsientidest suri 30 päeva jooksul. Suremus olenes palju patsiendi kehamassiindeksist, rasvaprotsendist ja lihasmassist. Samuti oli näha, et mida suurem oli inimese kehas rasvamass ja mida väiksem lihasmass, seda kauem veetis patsient intensiivraviosakonnas.

Varasem 2017. aasta Harvardi uuring väidab, et mida ülekaalulisem on inimene, seda suurema tõenäosusega sureb ta enneaegselt. Lapsepõlves ja varases täiskasvanueas tekkinud ülekaal suurendab haigusriski hilisemas elus. Samas uuringus leiti, et inimesed, kes võtsid enne 55. eluaastat juurde 2,5-10 kilogrammi suurendasid enneaegse surma ja krooniliste haiguste riski ning vananesid vähem tervena. Mida suurem oli kaalutõus, seda suurem krooniliste haiguste risk.