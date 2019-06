Ironman`i eelsel heategevusjooksul osaledes toetad asenduskodudes elavaid lapsi

Vanemliku hoolitsuseta lapsed on seesmiselt katki ning nende psüühilistest ja füüsilistest läbielamistest tulenevad kogemused ja mälestused on need, mis mängivad suurt rolli edasises toimetulekus. Asenduskodudes üle Eesti elab tänasel päeval rohkem kui 1000 last ning väga paljud neist vajavad täiendavat ja järjepidevat terapeutilist tuge.