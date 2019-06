Tartu arstiteadlased õpetavad Vietnamis välja uusi meditsiinitöötajaid

Projekti käigus on Eesti teadlased saanud palju uurimismaterjali, mida oma teadustöös kasutada. Hanois toimunud kohtumisele kogunesid seitsme Vietnami meditsiiniülikooli rektorid ja kõrged ametnikud, et muu hulgas arutada eestlastega Vietnami biopanga loomise võimalikkust.

Juuni alguses Vietnamis toimunud koostööprojekti «Teadusvõimekuse parandamine Vietnami ülikoolides, juurutades Euroopa kõrgharidusstandardeid ja kasutades tehnoloogiasiiret» lõpuseminaril võisid projekti partnerid uhked olla, sest aastatepikkune järjepidev töö on olnud tulemuslik. Hue Meditsiini- ja Farmaatsiaülikoolis on välja töötatud uuenduslik biomeditsiini doktoriõppekava, mille järgi õpib praegu 19 Vietnami doktoranti. Koolitatud on ka arvukalt meditsiinipersonali.

Koostööprojekti koordinaator, Tartu Ülikooli ortodontia dotsent Triin Jagomägi ütles, et heade teadmiste ja oskustega arstidest on Vietnami tööturul suur puudus. «Vietnam vajab uue põlvkonna meditsiinitöötajaid. Nii olemegi koolitanud sealseid üliõpilasi ja kolleege farmaatsia, ortopeedia, patofüsioloogia, reproduktiivmeditsiini ja stomatoloogia valdkonnas ning töötanud selle nimel, et sealses meditsiinisüsteemis oleksid kvalifitseeritud arstid, nii nagu see Euroopas tavaks on,» rääkis Jagomägi.