Melanoom võib tekkida ka päikse eest varjul oleval nahal

Melanoom võib tekkida igal pool kehas, mitte ainult piirkondades, mis saavad palju päikesevalgust. Meestel tekib melanoom kõige sagedamini seljal, naisel jalgadel. Kuigi melanoom põhjustab ainult ühe protsendi nahavähkidest, on see suurema osa nahavähist tulnud surmade taga.

Esimene melanoomi märk on ebatavaline sünnimärk või tedretähn. Ühel patsiendil kümnest võib melanoom olla värvitu või raskesti märgatav. Ilma pigmendita melanoomid võivad olla roosat, punast, lillat tooni, läbipaistvad või nähavärvi. Sellised melanoomid võivad välja näha ka nagu muud tüüpi ohutumad nahavähid või võidakse neid segamini ajada sünnimärkide ning armidega. See on eriti ohtlik, sest varajane avastamine on melanoomi ravi edukuse võti.