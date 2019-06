Vastsündinu nakatus ristsetel herpesesse, mille kätte oleks peaagu surnud

Emale öeldi, et ühest silmast pimedaks jääda võiv poeg sai haiguse tõenäoliselt siis, kui nakatunud täiskasvanu teda näole musitas. Esmakordne ema Ashleigh usub, et poeg nakatus viis päeva varem toimunud ristsetel.

Poisi ema tahab, et inimesed teaksid, et väikseid lapsi ei tasu tõtata musitama, eriti kui suu piirkonda on tekkinud vill. Ta rõhutab, et isegi kui parasjagu ei ole aktiivset haiguspuhangut, kannab nakatunud inimene viirust organismis ja süljes.