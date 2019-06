Mida süüa enne trenni?

Toitumisspetsialistid soovitavad süüa kvaliteetseid süsivesikuid. «Enne treeningut sööge süsivesikuid, kuid mitte liiga palju,» ütles Nancy Cohen, Amhersti ülikooli toitumisosakonna professor. «Kui teil on plaanis kulutada näiteks 2000 kalorit päevas, siis võiksite tarbida 225-325 grammi süsivesikuid,» ütles ta.

Süües vähese rasvasisaldusega ja madala või mõõduka valgusisaldusega süsivesikuid sisaldavaid toiduaineid, võite olla kindel, et teil on oma kehalise aktiivsuse jaoks piisavalt lihastes glükogeeni. Seda leidub näiteks, banaanis, jogurtis jne.

Piisavalt vedelikku tarbida on samuti oluline. Üldiselt peaksid tarbima 5-10 milliliitrit vett, vastavalt oma kehakaalule.

Oluline on mitte tekitada harjumust tühja kõhuga trenni teha. Kui sa ei ole pikka aega söönud, on sinu kõht tühi. Tavaliselt kasutab sinu keha kütusena glükoosi ja hakkab lihastes glükogeeni lagundama, et anda kehale vajalikku glükoosi. Lihaste glükogeeni tase aga väheneb, kui sa pole enne trenni korraliklut söönud.