Leiti, kuidas mõjutab haridustase Alzheimeri tõve riski

Uurijad on väitnud, et inimesed, kes harivad end terve elu vältel, vähendavad sellega Alzheimeri tõve riski. Sel aastal avaldatud uuringud ei leidnud selle väite kohta mingeid tõendeid. Leiti, et kõrgem haridustase loob suurema kognitiivse reservi, mis aitab inimesi küll alguses, kuid ei mõjuta lõpuks haigusest tekkinud kahjustuse hulka.

Siiski kinnitas uuring, et kõrgemalt haritud inimeste kognitiivne funktsioon võib töötada kauem puhtalt tänu sellele, et nende reserv ammendub kauem. Nende peamine järeldusi oli, et kõrgem haritus ja parem kognitiivne võimekus nooremas eas võib aidata säilitada kognitiivset funktsiooni mõnda aega, kuid on vähetõenäoline, et see muudaks haiguse kulgu. Analüüs näitas, et kõrgema ametliku haridustasemega inimestel olid kognitiivsetes testides paremad tulemused kui madalama haridustasemega osalejatel, olenemata sellest, kui palju oli nende ajus dementsusele viitavaid beetaamüloide. Samuti nentisid uurijad, et vaadati vaid seoseid, mitte otsest põhjus-tagajärg seost.