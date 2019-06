Kuidas aru saada, kas peavalu põhjus on midagi tõsist?

Peavalud on ebameeldivad ja võivad võtta jalust nõrgaks, kuid tavaliselt ei pea nende pärast muretsema. Enamik peavalusid ei ole põhjustatud tõsistest terviseprobleemidest. Olemas on suisa 36 erinevat tüüpi tavalist peavalu. Kuid mõnikord on peavalu märk sellest, et midagi on valesti.