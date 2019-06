Miks kiiresti söömine halb on?

Kiiresti söömine võib tekitada kroonilise kõhuvalu ja tõsta kehakaalu.

Seedehäired ja kõhuvalu

Seedehäired on üldine söömise tulemus, sümptomiteks võivad olla raskustunne, põletav tunne nagu sööks tuliseid kive. Õnneks kaob ebamugavustunne ära, kui kehal on olnud piisavalt aega, et kogu toit ära seedida, aga kui teie seedehäired on püsivad, rääkige oma arstiga, et veenduda, et seda ei põhjusta muud tüsistused, mis on seotud seedetrakti ebamugavusega, nagu sapikivid või haavandid.

Kaalutõus

Kiiresti söömine võib oluliselt suurendada ülekaalulisuse riski. Sinu kõhul kulub umbes 20 minutit, et ajule öelda, et aitab küll, kõht on täis. Liiga palju ja liiga kiiresti süües, riskid sellega, et kogud lisakaloreid juba enne kui kehal on sulle võimalus öelda, et ta ei vaja neid tegelikult.

2019. aastal Nutrients'i väljaandes avaldatud uuring näitas, et need, kes tarbivad toitu aeglasema tempoga suudavad ka näljahormooni ghreliini taset hoida madalamal kui need, kes söövad toitu kiirema tempoga.

Pikaajalisemad terviseprobleemid

Süües oma toitu liiga kiire tempoga võivad sul ajapikku ilmneda ka mõningad terviseprobleemid, näiteks südamehaiguste oht, insult, kõrge vererõhk, kõrge kolesterooli ja veresuhkru tase. Pea meeles, et kiire söömine võimaldab sul vähem tervislikku toitu valida. Nii võivad negatiivsed mõjud olla mitte ainult energia üleliigse tarbimise, vaid ka lisandite nagu suhkru ja töödeldud ainete sisse söömine, selle asemel tuleks tarbida rohkem puu- ja köögivilju.

Millise tempoga tuleks siis toitu süüa?