Just need tegevused aitavad stressi maandada

Jooksmine

Jooksmine aitab stressi vastu hästi võidelda. Pane endale lihtsalt jooksutossud jalga ja treeningriided selga ning mine jookse. Veel parem on see, kui saaksid endaga kaasa haarata oma sõbranna või lähedase. Kellegagi koos jooksmine aitab paremini lõõgastuda, kui seda üksinda teha.

Jooga

See on tõepoolest üks parimaid stressi tõkestavaid tegevusi. Õige hingamine ja meditatsioon aitavad stressiga toime tulla. Jooga kaldub meie närvisüsteemi paremini tasakaalustuma, mille tulemuseks on üldine suurem heaolu tunne. Otsi endale meelepärane joogastuudio, ning proovi sellega algust teha.

Kickbox

See ei tohiks olla üllatus, et poksimine aitab stressi leevendada. Poksimine aitab toime tulla pinge, ärevuse, depressiooni, viha ja vaenulikkusega. Tuleb jällegi leida sobiv treeningkoht, kus sellega tegelema hakata.

Tantsimine

Tants on füüsilise eneseväljenduse vorm, teisisõnu, sa oled võimeline vabastama pingeid ja sind ümbritseb hea harmoonia. Üks tubli tantsuseanss aitab võidelda depressiooni ja ärevuse vastu tõhusamalt kui lihtsalt muusika kuulamine või tugev füüsiline trenn.

Pilates

Pilatest on tehtud juba sajandeid, kuid stressi ja ärevusega aitab see võidelda ka tänapäeval. Lisaks aitab stress leevendada ka õla- ja kaelavalu ning tugevdab immuunsüsteemi ja on hea ka südamele.

Tai Chi

Algselt oli Tai Chi mõeldud enesekaitseks, kuid nüüd on see kujunenud üheks kõige proovitumaks stressijuhtimise meetodiks. Nii nagu jooga on tai chi liikuva meditatsiooni vorm, mis aitab vähendada pingeid ja soodustab rahulikkust läbi graatsiliste ja voolavate liikumiste ning keskendunud hingamistööga. Tai Chi sobib ideaalselt inimestele, kelle põhieesmärk on vaimne heaolu, samuti parandab see paindlikkust, tasakaalu ja jõudu, ning tagab parema une.

Jalutamine