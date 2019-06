Leetrivaktsiin saab kättesaadavaks juuni lõpus

Leetrivaktsiinid on nõudlikud säilitustingimuste suhtes ja nõukogude aja lõpul ei pruugitud neid järgida. Seetõttu ei pruugi olla 1980ndatel vaktsineeritute immuunsus leetrite vastu piisav.

Samuti peaksid end uuesti vaktsineerima täiskasvanud, kes on vaktsineeritud kas ühe doosiga või kelle kahe doosiga vaktsineerimine jäi aastatesse 1980 – 1992.

Leetrite vastu vaktsineerida soovivatel inimestel soovitatakse võtta ühendust oma perearstiga, kes soovi kohaselt vajaliku koguse vaktsiini saab ette tellida. Leetrite antikehasid organismis saab määrata tasulises laboris. Lisaks on võimalik vaktsineerida ka vaktsineerimiskabinetis.

Leetrite esmasteks haigusnähtudeks on palaviku tõus, halb enesetunne, köha, nohu, silma sidekesta põletik ja valgusekartus. Mõne päeva pärast ilmub nahale iseloomulik lööve, mis algab kõrvade tagant ning levib edasi näole ja kaelale ning hiljem ülejäänud kehale. Leetritesse haigestunu on nakkusohtlik 4–5 päeva enne ja kuni 5 päeva pärast lööbe teket. Haiguse peiteaeg on kuni 21 päeva. Haigusel spetsiifilist ravi ei ole, leevendatakse vaid sümptomeid.