Apteeker: tuulerõugete raviks ei tee ükski soomlane ega rootslane oma lapsi rohelisetäpiliseks

Hommikupoolikul on Viru Keskuse Apotheka apteek tühjavõitu. Minu teenäitaja farmakoloogiailmas on juhataja Karmen Privoi. Ta räägib, et kesklinnas moodustavad suure osa külastajatest põhjanaabrid, kel on eestlastega apteegikultuuris üks oluline vahe: kui miski on neid aidanud, siis jäävad nad selle andunud kasutajaks. Eestlane olevat altim uut proovima ja apteeki tullakse mõnikord vaatama, kas on mingit uut huvitavat kaupa toodud.