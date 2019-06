Liikumislabori rajaja Merike Kull saab laste tervise edendamise eest Tartu medali

Merike Kull avaldas heameelt, et Tartu Ülikooli algatatud teadusprojekt, mille eesmärk on laste vähese liikumisaktiivsuse probleemile lahenduste otsimine, on leidnud ühiskonnas tugevat kandepinda. «Tunnustus tähendab eelkõige seda, et oleme õigel teel – laste tervis ja liikumine on valdkond, mis vajab üha enam teadlikku tähelepanu meie nn istuval ajastul,» sõnas Kull.