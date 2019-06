Galerii: Ida-Tallinna Keskhaigla võttis taastusravis kasutusele virtuaalreaalsuse

«Aasta koostööd TalTechiga on kaasa toonud meeskondadele ühist rõõmu ja ettevõtmisi ja patsientidele reaalset abi,» ütles ITK Taastusravikliiniku juhataja dr Heidi Alasepp, viidates lülisambakirurgide ja ortopeedide kasutatud 3D prinditud mudelite kasutuselevõtule.

«Inimestele läheb kõige rohkem korda tervis ja siis teadus-arendustegevus. Täna toome need kaks valdkonda kokku,» ütles teadusprorektor Veinthal. «Koostööd tuleb teha oma valdkonna parimatega, see kasvatab ja arendab meid kõiki: Itaalia Teadusnõukogu automaatikainstituut on oma valdkonna parim.»