Haruldase geenihaigusega Annabelil on kõik eeldused paraneda

«Lapsel on elulootus põhimõtteliselt täielik,» ütles Annabeli isa Ahti Silk. «Oleme ühenduses inimestega, kelle laps osales ravimiuuringu katserühmas ja sai sedasama uuenduslikku ravi juba rohkem kui kolm aastat tagasi. See laps on praegu terve. Kui saame sellist infot otse USA lapsevanemate käest, kes ütlevad, et lapsega on kõik korras ja hästi ning ta sai haigusest võitu, siis see annab jõudu juurde!»