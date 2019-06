Soome töökogemusega perearst: seal ei pea mõtlema, kas uuringuteks ikka raha jätkub

Perearst Liina Kask-Flight tõdeb, et kuna Soomes pääseb eriarstile ainult saatekirja alusel, siis on perearsti tööpõld lai, aga samas õpetab see ka väga palju uusi oskusi, millega Eesti perearstid alati kokku ei puutu.

Kask-Flight sooritas osa residentuurist Soomes ning on jätkanud ka pärast seda Soomes töötamist nii tervisekeskustes kui ka haiglates.

Arstil on vähem administratiivset tööd. «Ei pea tegelema majanduspoolega ja mõtlema, kas uuringuteks ikka raha jätkub. Samuti säästetakse arsti sekretäritööst: oma jutu räägib arst diktofoni ja sekretär trükib selle arvutisse,» räägib Kask-Flight.

Erakorralistele patsientidele oli planeeritud kindel aeg päevas, millest patsiendid olid teadlikud ja helistasid kohe varahommikul registratuuri, et aeg kokku leppida. Suuremates keskustes on tihti üks nn valvearst, kes võtab vastu kõik erakorralised patsiendid. Õde teeb loomulikult eelnevalt triaaži ja ilma vajaduseta arstile ei pääse. Õel on õigus väljastada haiguslehte kolmeks päevaks.

«Koduvisiite praktiliselt ei ole: kahe aasta jooksul kutsuti mind täpselt kaks korda koju. Sotsiaalsete probleemidega tegeleb sotsiaalsüsteem, mitte perearst. Eriarstile pääseb ainult saatekirja alusel (ka günekoloogile, silmaarstile, psühhiaatrile ja nahaarstile). See nõue tegi muidugi tööpõllu laiemaks, aga õpetas ka uusi oskusi. Kui saadad kellegi eriarstile, siis saatekiri vaadatakse eelnevalt läbi ja hinnatakse, kas patsient üldse vajab eriarstiabi,» sõnab Kask-Flight.

Eriarst otsustab ka ravile pääsemise kiiruse. Süsteem toimibki täies ulatuses nii nagu meie e-konsultatsioonisüsteem. «Eelis on see, et Soomes tõesti sageli säästetakse üks eriarsti visiit: saatekirja põhjal tellitakse analüüse ja uuringuid ette. Näiteks kui suunad kardioloogile kahina tõttu südameklapil, siis enne eriarsti vastuvõtule minekut tehakse ära ehhokardiograafia ja eriarst saab juba vastust vaadata. Halvasti tehtud saatekirja korral põrgatatakse aga saatekiri ja patsient kohe perearstile tagasi. Uurimata ja läbivaatamata patsienti pole võimalik eriarstile saata,» tõdeb doktor.

Paljud Soome perearstid teevad protseduure, mida meil teevad eriarstid. «Pisikirurgiat teevad kõik, ka on võimalik õppida juurde gastroskoobi käsitlemise oskus. Perearstid tihti näiteks ligeerisid ka kummiligatuuriga rektaalseid veenikomusid. Eestis käib suur diskussioon selle üle, kas perearst suudab ära õppida ultraheli tegemise – Soomes selle üle ei diskuteerita, vaid peetakse normaalseks, et vajadusel vaatad esmaselt ise,» sõnab Kask-Flight.