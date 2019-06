Kas südamerahu huvides saab teha testi lihasatroofiat tekitava geenimuutuse välistamiseks?

Haruldast spinaalset lihasatroofiat tekitav geenimuutus ei avaldu järglastel haigusena, kui ainult üks vanem on selle kandja. Kui see on kahel vanemal, on tõenäosus haige lapse sünniks 25 protsenti ja pooled lastest jäävad geenimuutuse kandjaks.

«Riskirühma kuulumata Eesti Haigekassa geenitesti tegemist ei rahasta ja seda saab teha ainult ise makstes. See on aga päris kallis,» tõdes Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise geneetika keskuse juhataja dr Katrin Õunap.

SMN1 geeni ühe osa puudumise kandluse test maksab hetkel EHK hinnakirja järgi 281 eurot. Siia lisandub ka arsti konsultatsioon.

Õunapi sõnul leitakse neljal või viiel protsendil juhtudel SMN1 geenijärjestuses ühenukleotiidne muutus. Sel juhul on geenimuutuse välistamiseks vaja teha geenipaneeli järjestusanalüüs ja see maksab juba oluliselt rohkem - 843 eurot.

«Ka ei saa siiski anda kunagi saja protsendilist garantiid, et isik ei ole kandja, kuna alati jääb uustekkelise variandi võimalus lapsel ja geenikonversiooni võimalus, ning ka võimalus, et näeme MLPA testil kahte koopiat, aga me ei saa öelda kandluse testi korral, kas on kaks koopiat ühes kromosoomis või erinevates.» Seega võib jääda saamata lõplik vastus, kas pereliinis on haiguse edaspidine esinemine välistatud.