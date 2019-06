Rämpstoidust toitumine halvendab juba 19-aastaste sperma kvaliteeti

Harvardi ülikooli uuringus leidsid USA ja Taani teadlased, et meestel, kelle toitumine sobis enam kokku stereotüüpilise «lääne dieediga», oli kõige madalam keskmine spermide arv. Arvuliselt tähendas see 25,6 miljonit spermi vähem kui neil, kes sõid kõige vähem punast ja töödeldud liha, magusaid jooke ja tärkliseliseid süsivesikuid, vahendab Independent .

Hoolimata sellest, et mehed pidanuks olema oma viljakuse tipus, oli osal neist juba kliiniliselt madal spermatosoidide arv ehk alla 39 miljoni spermi, mis tähendab, et neil võib olla raskusi loomuliku viljastamisega.

Valmis- ja kiirtoidud, mis sisaldavad palju suhkrut, rasva, lihtsaid süsivesikuid ja töödeldud ning odavat toorainet, panustavad juba teadaolevalt ülekaalulisuse, diabeedi ja muude krooniliste haiguste tekkesse. Viimane uuring pakub välja, et lääne dieet võib olla ka üks suurimaid põhjuseid, miks lääne meeste keskmine spermatosoidide arv on alates 1970. aastatest langenud 60 protsendi võrra.

Leiti, et kõige tervislikum spermatosoidide arv oli meestel, kelle toitumine oli tasakaalustatud, sisaldas piisavalt kala, väherasvast liha, puu- ja köögivilju. Nende järel tulid taimetoitlased, kes sõid näiteks soja ja mune ning kolmandana mehed, kes jälgisid Skandinaavia dieeti, mis sisaldab rohkem töödeldud liha, täistera, külma kala ja piimatooteid. Kõige viimaseks jäid tüüpilist lääne dieeti jälginud mehed. Viljakuseksperdi Allan Pacey sõnul peitub võti peaaegu kindlalt toidus olevates antioksüdantides. Pitsa, krõpsude ja punase liha puhul tõuseb oksüdatiivne stress ning see mõjub spermale kehvasti.

Spermatosoidide eluiga on umbes kolm kuud, mistõttu peaks toitumise muutmine ka sperma tootmise võime taastama. Teadlased pole aga täiesti kindlad, kas toitumise mõju on ajutine või püsiv. Uuringus leiti ka, et lääne toitumisel olnud meestel oli madalam kemikaali inhibiin-B tase, mis võib viidata spermatosoide tootvate Sertoli rakkude kahjustusele ja tähendada, et lääne dieedi mõju on püsivam.