Rasedat tulistati kõhtu ja nüüd süüdistatakse ohvrit mõrvas

Marshae Jones oli viiendat kuud rase, kui sattus mullu 4. detsembril Dollar Generali poe ees konflikti, kirjutab Washington Post . Politsei andmeil puhkes tüli sündimata lapse isa üle ja päädis sellega, et 23-aastane Ebony Jemison tulistas Jones`i kõhtu. Viimane elas vägivallaakti üle, kuid mitte tema kõhubeebi.

Tule avanud Jemison`i süüdistati tapmises, aga vandekohtul ei õnnestunud teda süüdi mõista ja süüdistus võeti tagasi. Politsei seisukoht oli, et lapseootel Jones alustas tüli ja Jemison tulistas enesekaitseks. Asitõendite valguses hakati kaaluma ka emale süüdistuse esitamist.

«Uurimine näitas, et ainus tõeline ohver oli siin sündimata laps,» tõdes uurija Danny Reid. «Lapse ema algatas ja jätkas tüli, mis lõppes ta enda sündimata beebi surmaga.»

«Ärme unusta, et sündimata laps on siin ohver,» rõhutas Reid. «Ta segati asjatult tülisse, kus ta sõltus oma emast.»

Politsei keeldus edasistest kommentaaridest. Pole selge, kas Jones`il on olemas teda kaitsta aitav jurist.

Abordiõiguse eest seisvad rühmitused on avaldanud juhtumi valguses arvamust, et Alabama ranged abordiseadused avavad uksed kurioossetele õigusmõistmistele. Pole aga siiski selge, kas uued karmistunud seadusmuudatused käesoleva juhtumi käsitlust on mõjutanud.