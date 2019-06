Lastefond kutsub osa võtma Vanemuise mäel toimuvast vaatemängulisest pallitrallist

Heategevuslik Lastefondi pallitrall toimub Tartu linna päeva raames ning kohapealt, Vanemuise tänava nõlvalt on võimalik veel pallinumbreid soetada alates kella 11-st. Üritus algab pihta kell 11.20 ning Lastefondi pallitralli juhib näitleja, lavastaja ja teatrijuht Andres Dvinjaninov.

Kõik 10 000 palli on saadud Lions Klubi Tartu Tammelt taaskasutusena laenuks, et aastaid tagasi korraldatud heategevusüritusest järele jäänud vahendeid taas heal eesmärgil rakendada. Pärast üritust korjatakse pallid kokku, et need saaksid ka tulevikus rõõmu teha ja abivajajaid aidata.

Kogu ürituse tulu läheb robootilise abivahendi, kõnniroboti soetamiseks, mis parandab ja taastab kõnnimustrit ja toetab seeläbi füsioteraapilist paranemise protsessi. Tänu seadmele saab oluliselt abistada insuldi, sünnitrauma, raske haiguse või õnnetuse tagajärjel liikumisvõime kaotanud lapsi, et neil oleks võimalus kõndima hakata. Kõnnirobot on olemas Tallinnas ja Haapsalus, kuid paraku ei saa Kesk- ja Lõuna-Eesti patsiendid kõnnirobotit kasutada piisaval määral ja seetõttu kogub Lastefond annetusi, et äärmiselt vajaliku aparaadi kasutamise võimalus saaks olema ka Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Heategevuslik palli number on võimalik soetada ka Piletilevi müügipunktidest ja siit.

Kõikide pallinumbri omanike vahel loositakse välja auhindu headelt sponsoritelt ja Lastefondi koostööpartneritelt.