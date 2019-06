Hommikuinimestel on väiksem risk haigestuda sellesse vähki

Ilmnes, et hommikut õhtule eelistavad naised haigestuvad vähem rinnavähki. Samuti leiti, et kui uni kestab kauem kui seitse-kaheksa tundi, võib see rinnavähi riski hoopis tõsta. Toonitati, et võrreldes muude riskiteguritega nagu suitsetamine ja alkoholi tarbimine, on uute leitud vähiohtu mõjutavate tahkude osakaal siiski väike.