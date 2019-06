107 ohvriga lennuõnnetuse üle elanud neiu sai tragöödiast maailma vallutava lauluhääle

Lennukis oli 109 inimest. Kõik oli tavaline – välja arvatud neiu istekoht. Okwuchi ema oli võtnud talle selleks reisiks vahekäigu poolse koha. Ta oli ema peale pahane, kuna ei saanud akna all istuda, kirjutab CNN.

15 või 20 minutit enne plaanitud maandumist tekkis turbulents, mida alguses ei peetud millekski tõsiseks. Siis muutus see aga karmiks. Lennuki tagaosas istuv naine karjatas - see tekitas ka teistes paanikat ja hirmunud hääled üha valjenesid.

Järgnevast on Okwuchil vähe mälestusi. «Mäletan, et hoidsin oma sõbra käest ja kuulsin valju kratsivat heli, nagu keegi tõmbaks küüntega üle tahvli. Mu järgmine mälestus on, et ärkasin haiglas Lõuna-Aafrikas, viis nädalat hiljem,» jutustab Okwuchi.

Lennuk oli kukkunud alla ja selle käigus surid 107 pardal viibinud inimest. Okwuchi oli üks kahest ellujääjast. Kõik tema koolikaaslased olid hukkunud.

Okwuchi oli elus, aga ei pääsenud õnnetusest terve nahaga. «Kui avasin silmad, olin kõikjalt tundetu. Mäletan ema häält, mis ütles: «Kechi, sa olid lennuõnnetuses, aga sinuga saab kõik korda.» Teadsin, et olen tõsiselt vigastatud.»

Neiu kehast 65 protsenti oli saanud kolmanda astme põletushaavu. Haiglasse saabudes öeldi, et tal on 30 protsendine võimalus ellu jäämiseks.

Ta veetis järgnevad neli kuud intensiivravipalatis ja veel kolm kuud haigla teises tiivas. Seda perioodi kutsub ta «lappimise ajajärguks», mil teda lapiti kokku ja hoiti lihtsalt elus.

Pika taastumise ajal hoidsid teda tugevana ema ja muusika. Kui neiu oli meditsiiniliselt esile kutsutud koomas, laulis talle voodiäärel istuv ema. Hiljem, teadvusel olles, pani ta alati mängima lemmikbändide muusika, kui ema pidi lahkuma.

«Muusika juhtis mu tähelepanu eemale valult ja sügeluselt, mis tuleb haavade paranemisest.» Paranedes märkas neiu, et ta lauluhääl on pärast õnnetust oluliselt muutunud. Huvitavamaks. «Mul oli lihtsalt hea meel, et sellest kohutavast tragöödiast tuli üks hea asi.»

2007. aastal kolis perekond Nigeeriast Texasesse, kus Okwuchi`le planeeriti taastavaid operatsioone. Pärast õnnetust on ta läbinud rohkem kui sada operatsiooni. Texase haigla oli ka esimene koht, kus ta esines. Ehkki see tundus alguses hirmuäratav, muutsid sealsed lapsed asja lõbusaks kogemuseks. Enne seda ei olnud ta kunagi mõelnud, et võiks midagi sellist ette võtta.