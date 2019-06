Lastefondi pallitralliga kogunes kõnniroboti soetamiseks üks protsent seadme maksumusest

Kogunenud summa toetab Tartu Ülikooli Kliinikumi kõnniroboti soetamist, millega saab oluliselt abistada insuldi, sünnitrauma, raske haiguse või õnnetuse tagajärjel liikumisvõime kaotanud lapsi, parandades ja taastades nende kõnnimustrit ja toetades seeläbi taastusravi protsessi. Kõnniroboti kogumaksumus on ligikaudu 450-500 tuhat eurot. «Seega võime öelda, et Lastefondi pallitralli ja heategijate abiga kogunes seadme kogumaksumusest umbes 1 protsent,» ütles Lastefondi tegevjuht Kadri Org.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kõnniroboti soetamise tarvis kogus raha ka Kanal 2 heategevusliku saatega «Jõulusoojus», oma panuse paneb juurde Tartu Ülikooli Kliinikum ka ise ning väga vajaliku seadme soetamisele on oma õla alla juba pannud ja veel plaanivad panna ka mitmed teised ettevõtmised.

Lastefond kutsub häid inimesi ja kollektiive annetama ka pärast pallitralli, et käesoleva aasta lõpul saaksid liikumispuudega pisikesed patsiendid äärmiselt vajalikku abivahendit taastusravis juba kasutada. Kõnniroboti soetamist on võimalik toetada, lisades selgitusse märksõna «kõnnirobot» ning annetades SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele:

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligikaudu nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.