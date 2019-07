Lihtsad võtted hoiavad naha noorena

Varasem arusaam, et päike on nahale ainult kasulik ja seda tuleks saada nii palju kui võimalik, on Tartu Ülikooli dermatoveneroloogia doktorandi ja Niine nahakliiniku nahaarsti Ulvi Loite sõnul muutumas, päevitatakse teadlikumalt. Tänu suuremale teadlikkusele nahavähist minnakse ka sagedamini kontrolli ja avastatakse pahaloomulised nahamoodustised varases staadiumis.

«Üldiselt on leitud, et 90 protsenti meie nahaga toimuvast tuleb keskkonna mõjust – päiksest, magamatusest, elustiilist – ja vaid 10 protsenti on geneetiline,» rääkis Loite. Üldised reeglid ilusa naha jaoks ongi nahaarsti sõnul korralik puhastamine, niisutamine, päikesekaitse ja puhkus, millest arst rõhutab just kahte viimast. Valge nahaga ja päikesejanus eestlastel on aga siiski paratamatult kombeks end ära põletada ning seetõttu tuleb erilist tähelepanu pöörata naha kontrollimisele, nentis Loite.