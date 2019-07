Teadlane avaldab, milline tervislik jook aitab paremini magada

«See on üks nendest soovitustest, mida on levitatud väga pikka aega,» ütles CNN `ile Jessica Garay Redmond, Syracuse ülikooli toidu ja toitainete uuringute osakonna professor.

Teadur selgitab, et piim on trüptofaani allikas. See on aminohape, mis võib soodustada uinumist, kuna muutub kehas kaheks unega seotud ajukemikaaliks: melatoniin aitab reguleerida keha loomulikke une- ja ärkveloleku tsükleid ning serotoniin tekitab lõõgastustunnet ja uimasust.