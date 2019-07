Toitumisnõustaja: nii palju võib tarbida suhkruid erinevas vanuses

Eesti toitumis- ja liikumissoovituste järgi ei tohiks lisatud suhkrute kogus olla suurem kui 10 protsenti päevasest energiast, kuid soovituslik on hoida see isegi alla viie protsendi.

Toitumisnõustaja ja koolitaja Reelika Õigemeele sõnul ei tohiks selles piiris suhkrute tarbimine tervisele ohtlikult mõjuda, kui aga tarbida igapäevaselt rohkem, võib see olla tervisele küllaltki kahjulik. «Põhiline kahju seisneb veresuhkrutaseme liigses kõikumises, mis võib kaasa tuua rasvumist ja erinevaid terviseprobleeme nagu näiteks II tüübi diabeet, südame-veresoonkonna haigused, immuunsüsteemi nõrgenemine, allergiate ägenemine ning liigese ja luude probleemid,» selgitas Õigemeel.

Mitu grammi suhkrut võib päevas tarbida?

Lisatud suhkrute tarbimine sõltub suuresti ka vanusest ning tavaliselt tõuseb see vanuse kasvades. Õigemeel toob välja, et kuni seitsmeaastaste päevane soovitatav maksimaalne lisatud suhkrute tarbimine on 20 grammi, koolilastel kuni 30 grammi ning ülikooliealistel ning täiskasvanutel kuni 50 grammi. «Siiski tasuks tarbimist hoida vähemalt poole väiksemana iga vanusegrupi maksimaalsest kogusest, et tagada hea tervis ning vältida võimalikke terviseriske,» lausus Õigemeel.

Tarbitakse soovituslikust enam

2013.-2014. aastal läbi viidud Tervise Arengu Instituudi uuringust selgub, et keskmiselt tarbitakse Eestis 4,8 portsjonit mahlajooki ja nektarit ning 4,2 portsjonit karastusjooke ja maitsevett nädalas. Toitumisnõustaja ja -koolitaja sõnul on see murettekitav, kuna kõikides jookides on lisatud suhkruid ning tarbimiskogus ületab soovituslikku kogust. «Mahlajooke ja nektarit võiks tarbida harva, kuni klaas nädalas. Karastusjooke veel harvem, kuna nendes võib suhkrusisaldus olla väga kõrge, isegi 10 grammi suhkrut 100 grammi joogi kohta,» kirjeldas Õigemeel.

Õigemeele sõnul on mahlajookide tarbimine suur eelkõige seetõttu, et mahlajooke peetakse tihtilugu tervislikuks valikuks ning vahet ei tehta värskel mahlal, töödeldud mahlal, nektaril ja mahlajoogil. «Mahl ei ole terviktoit ehk toit, mis eksisteerib looduses. Terviktoit on ikkagi puu- ja köögivili, mida saab puu otsast või peenralt võtta ning süüa-juua, kõik muu on juba töödeldud ja seal ei ole enam paljusid toiduaines algsel kujul sisaldunud toitaineid,» selgitas Õigemeel. Ta lisas, et enamasti on tegemist teadmatusega, et mahlasid on erineva kvaliteediga ning kõik need ei sobi kindlasti igapäevatoiduks. Alla kolmeaastased ei tohiks suhkrustatud jooke üldse tarbida, 4-6-aastased kuni 200 ml nädalas, 7-14-aastased kuni 400 ml nädalas ning ülejäänud mitte üle 500 ml nädalas.

Tähelepanu lastel