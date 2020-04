Mida teha, kui saad puugi

Üle maailma on teada kümneid puukidega ülekantavaid haigusi, kuid sagedasemateks on puukentsefaliit ja -borrelioos. Mõlema osas kuulub Eesti kõrge riskiga piirkonda. 2018. aastal registreeriti Terviseameti poolt 85 puukentsefaliidiga nakatumise juhtu ning amet paneb kõigile südamele, et puukentsefaliit on tõsine haigus, mille vastu tagab kaitse vaid vaktsineerimine.

Entsefaliiti ehk ajupõletikku tekitab viirus, mida puugid eritavad verre süljega. Fertilitase pediaateri dr Riia Kõrgmaa sõnul kulgeb haigus sageli kahefaasiliselt. Nädal või kaks pärast puugihammustust ilmnevad viirusega nakatumisel gripisarnased haigusnähud: kerge palavik koos pea- ja lihasvaludega. Vaevused kestavad kuni nädala, misjärel enamik paraneb. Haigus ägeneb ligikaudu igal kolmandal nakatunul: tekib kõrge palavik, tugev peavalu, valguskartus, kuklakangestus, oksendamine, uimasus ja üldine halb enesetunne. «Haigustunnuste ägenemisel peab kindlasti arsti poole pöörduma, kuna entsefaliidi põdemise tagajärjed võivad olla äärmiselt rasked,» hoiatab pediaater.

Puukborrelioos ehk Lyme´i tõbi on sagedaseim puukidega leviv haigus Euroopas ja Eestis. Selle vastu ei saa vaktsineerida. Kui puukentsefaliidiga kandub viirus edasi puugi hammustuse hetkest, siis borrelioosi pisiku saamiseks kulub mitu ööpäeva või kauemgi. Nakatumise vältimiseks tuleb sisseimenud puuk võimalikult kiirelt eemaldada. Haiguse varajane avastamine on ülioluline, sest ravile allub see enamasti hästi. Puukborrelioos võib dr Kõrgmaa sõnul põhjustada naha, südame, liigeste ja närvisüsteemi kahjustusi. Haiguse tunnused ilmnevad ühe kuni kahe nädala pärast, vahel isegi kuid hiljem. Puukborrelioosi nakatumisele viitab hammustuskohta tekkinud kindlapiiriline, vähemalt 5 cm diameetriga punetav laik, mis tasapisi laieneb. Samas ei pruugi alati seesugust tüüpilist nahalöövet ilmuda.

Usalda, aga kontrolli

SYNLAB meditsiinilabori infektsioonhaiguste valdkonna juhi dr Paul Naabri sõnul muutuvad borrelioosile viitavad antikehad veres määratavaks kõige varem 10-21 päeva pärast nakatumist - puugi hammustust. Kahtluse korral on see ka õige aeg testimiseks. Varem tehtud vereproov ei pruugi nakatumist veel tuvastada. Dr Naaber ei soovita niisama testida: «Kaebuste puudumisel pole mõtet igaks juhuks uuringuid teha, kuid sümptomite olemasolul tuleks end kindlasti kontrollida. Nakkuse kahtlusel tuleks uurida inimest ennast, mitte puuki, sest haigustekitaja leidmine või mitteleidmine puugil ei kinnita ega välista nakkust inimesel.»

Kui esimene testi tulemus on negatiivne ehk puukborrelioosile viitavaid antikehi ei esine, aga tüüpilised sümptomid siiski esinevad, on soovitav pöörduda perearsti poole ning vajadusel uuringut umbes nelja kuni kuue nädala pärast korrata.

Puukborrelioosi IgM analüüsi positiivne tulemus osutab hiljutisele puukborrelioosi nakatumisele, negatiivne tulemus viitab aga infektsiooni puudumisele või on testima tuldud liiga kiiresti ja antikehasid pole veel tekkinud. IgG analüüsi positiivne tulemus viitab varem läbi põetud haigusele. Kui esimene analüüs on positiivne, tuleb teha kinnitav uuring spetsiifilise laboritestiga, mis jätab välja võimalikud valenegatiivsed või –positiivsed vastused ja kinnitab õige tulemuse. «Ka entsefaliiti saab laboritestidega tuvastada, kuid selle eelduseks tuleb taas arvestada, et pärast nakatumist on vaja umbes nädalat või paari IgM ja IgG tüüpi antikehade tekkeks,» kinnitab infektsionist.