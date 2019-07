Üha enam pakub perearsti eriala huvi ka meestele

«Oleme rõõmsad, et nii paljud arstid on valinud perearsti eriala,» lausus Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, professor Ruth Kalda. «Konkurss näitas, et peremeditsiini eriala on valinud need, kellele meeldib pikk ja järjepidev suhe patsiendiga, kes hindavad perearsti töö mitmekülgsust ning ravitegevuse kõrval ka haiguste ennetamist ja töötamist nii laste kui eakatega,» lisas Kalda.