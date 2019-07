Vilniuse Ülikooli arstiteaduskond ja meditsiiniteaduste valdkond jagasid kogemusi

Külalisi võõrustanud meditsiiniteaduste valdkonna dekaani Margus Lemberi sõnul on nii Tartu Ülikool kui ka Vilniuse Ülikool kaks väärika ajalooga ülikooli, mis paljuski oma tegevustes sarnanevad üksteisele.

«Äratundmist ja paralleele saime tõmmata nii struktuuri, vastuvõtu, õppe kui ka teadustegevustest. Mõlemal ülikoolil on tugevad õppekavad ja kõrged nõudmised õppekvaliteedile. Vilniuse Ülikooli jaoks oli üllatav, et meie arstiteaduse õppekaval saavad üliõpilased võtta ka valik- ja vabaaineid, mis annavad õppekavale juurde paindlikkust ja personaalsust,» kirjeldas Lember. Mõlema ülikooli huvi oli tihendada üliõpilaste õpirännet. Meditsiiniteaduste valdkond ja Vilniuse arstiteaduskond ootavad vastastikku üliõpilasi Erasmusega vahetusüliõpilasteks või praktikale.

Kohtumisel jäi kõlama, et Vilniuse Ülikooli arstiteaduskond ja haiglad kui praktikabaasid on õppes uuenduslikud ning hindavad seda ka partnerülikoolide juures. «Neil on kasutada nii erinevad simulaatorid kui ka virtuaalmaailma võimalused. Seepärast pakkuski neile väga huvi hetkel arendamisel olev kliinilise meditsiini instituudi simulatsioonikeskus, mida nad selle avamise järgselt lubasid külastama tulla,» sõnas Lember.