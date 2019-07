Kuidas annavad Alzheimeri tõve geenid endast märku juba nooruses?

Iga 20-ndates inimene kaotab aeg-ajalt asju või unustab mõne kohtumise – tavaliselt pole see midagi, mille pärast muretseda. Kui mälu veab noorpõlves alt perekondliku dementsuse ajalooga inimesi, võib see uue uuringu kohaselt olla märk tulevikus tekkivatest suurematest probleemidest, vahendab Health24 teadusajakirjas eLife avaldatud uuringut.

Teadlased koostasid mälutesti, mida lahendasid paljudest erinevatest riikidest 60 000 meest ja naist vanuses 18 kuni 85. Selle tulemused näitasid, et 18 kuni 65 aastat vanad vastajad, kelle peres oli esinenud Alzheimerit, said madalamad tulemused kui teised. Osalised andsid eelnevalt ka infot dementsuse esinemise kohta perekonnas ja neilt võeti vereproovid, mille kaudu määratleti Alzheimeriga seotud geenide esinemine.

«Mitte keegi ei peaks mõtlema, et ka nendele on määratud põdeda kunagi Alzheimerit, kui nende peres on seda esinenud,» ütleb neurogeneetik Matt Huentelman. Lisaks pärilikkusele mängivad Alzheimeri tekkimisel suurt rolli ka muud faktorid – perekonnas esinenud Alzheimeri ja kõrge geneetilise riski puhul selle esinemiseks on tuua palju näiteid, mil inimesed on elanud pika elu suuremate mäluprobleemideta.