7 toitu, mis aitavad põletada keharasva

Õunad on ühed kiudainerikkamad looduse annid. Uuringud näitavad, et lahustuvad kiudained on kõhurasvast lahti saamisel hädavajalikud. Kõrgem kiudainete sisaldus toidus tagab 3,7 protsenti vähem kõhurasva.

Aprikoosid on suurepärane lahustumatute kiudainete allikas. Eriti tarvilikud on need inimestele, kes on madalal rasvasisaldusega dieedil. Kiudained imavad suures koguses vett ja tänu sellele püsib täiskõhutunne kauem.

Avokaadod on tuntud kõrge rasvasisalduse poolest, kuid vähem teada on fakt, et need aitavad ka rasva põletada. Kõrge oomega-9 rasvhapete sisaldus turgutab ainevahetust ja soodustab seega rasvade muutumist energiaks.

Kõikidel marjadel on tervisele kasulik mõju, aga mustikad on marjamaailma kuningaks. Mustikad sisaldavad ohtralt antioksüdante, mis on olulised rasvaga võitlemisel. Antioksüdandid kiirendavad ainevahetust, aidates nii kiiremini kaloreid põletada.

Sidrunid on suurepärased organismi puhastajad. Sidrunid aitavad viia maksast välja kahjulikke aineid ja see kiirendab ka toidu seedimist ja rasvapõletust. Sidrunid ennetavad samuti tõhusalt rasva kehasse ladestumist.

Nektariinid aitavad võidelda aeglase ainevahetuse, rasvumise ja diabeediga. Kividega viljad on üleüldiselt tõhusad rasvumise vältimisel, kuna sisaldavad vähe fruktoosi, olles madala kalorsusega. Samuti sisaldavad need ohtralt A- ja C-vitamiini.