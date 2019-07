Kakaproovi järgi on nüüd võimalik hinnata oma toitumist

Teenust hakkab osutama Eesti suurim meditsiinilabor SYNLAB Eest koostöös Toidu- ja Fermentatsiooni-tehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) teadlastega, kes on inimese soolestiku mikrobioomi ehk inimese sooles elava bakterikoosluse uurimisega süsteemselt tegelenud juba alates 2012. aastast, mis teeb neist suurima kogemusega soole mikrobioomi uurimise keskuse Baltikumis ja Skandinaavias. Tänaseks on välja töötatud analüüsiteenus, mille tulemuste tõlgendamisel kasutatakse eestlaste võrdlusgruppi ning lisaks sooles elavate bakterite ülevaatele antakse raportis ka soovitusi toitumise korrigeerimiseks.

«Enamik inimesega seotud mikroobe asuvad soolestikus ja on selge, et nende mõju tervisele on raske alahinnata. Mitmekesine mikroobikooslus on immuunsüsteemi üks olulisemaid kaitsemehhanisme. Mikrobioomi koosluse tundmine aitab paremini mõista seedeprobleemide tagamaid ja teha targemaid toiduvalikuid,» loetleb TFTAKi mikrobioomiteadlane Kaarel Adamberg põhjuseid, miks kakaproovil põhinev uuring igale oma tervisest hoolivale inimesele vajalik on.

SYNLAB Eesti kommunikatsioonijuht Gerly Kedelauk ütleb: «SYNLABi grupis on 40 riiki ja üle 500 labori, mis teeb meie kompetentsi baasi ja labori valdkonna omatava info hulga suhteliselt suureks. Kuigi mikrobioomi uuringu pakkujaid on maailmas teisigi, siis Eesti teadlaste seitsme aastase teadustöö tulemusena välja töötatud eestlaste soole bakterite DNA analüüs ja raport on usaldusväärne sisend nii tavainimesele kui ka toitumisnõustajatele ja -terapeutidele.»

Kedelauk täpsustab, et mikrobioomi uuring on maailmas järjest enam tähelepanu saav uuenduslik meetod. Soovija saab laborist proovivõtupaki, kodus võtta kakaproovi, täita tervisealase ning kolme päeva toitumispäeviku ja saata proovi laborisse. SYNLABis eraldatakse roojaproovist bakterite DNA, mida edasi analüüsivad TFTAKi teadlased. Kuni nelja nädala jooksul koostatakse digitaalne raport, millega põhjalikuma toitumisplaani soovitusteks võiks pöörduda toitumisnõustaja või –terapeudi juurde.