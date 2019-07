Avastati, miks osa inimesi kogeb kanepit tarbides rõõmujoovastust ja teised paranoiat

Rottide abil leiti tõendeid, et psühholoogilised reaktsioonid kanepile sõltuvad sellest, milline osa inimese ajust on THC suhtes kõige tundlikum. Kui selleks on eesaju, toob kanepi tarbimine kaasa rahulolutunde, vähenenud ärevuse ja rõõmu. Kui THC toimele on kõige vastuvõtlikumad aju tagaosas olevad piirkonnad, tekivad negatiivsed reaktsioonid nagu paranoia ja hirm.