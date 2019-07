Mida saab oma tervise kohta teada kakaproovist?

Teaduse hüppeline areng on loonud võimaluse saada olulist teavet tervisliku seisundi ja võimalike ähvardavate haiguste kohta kakaproovist. «Iga päev toob kaasa põnevad, aga samas keerulised valikud, millest ühe tähtsama – toidu – jätame tihti juhuse hooleks. Ja täiesti arusaadavalt, sest seda valikut on ju vaja teha vähemalt kolm korda päevas ja nii kogu elu. Lisaks sellele, et keha vajadusi katta, tahame, et söök oleks maitsev ja kõik muud personaalsed eelistused oleksid kaetud,» tõdeb nooremteadur Kätrin Karu Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusest.