Kuus võimalust, mida teha valutavate liigeste korral

Liigeste kulumisele ravi leitud ei ole ning tegeletakse valu leevendamisega. Paljudel eakatel on aga raskusi pikaajalise valuraviga ning opioidsetel valuvaigistitel on sõltuvusttekitavad omadused.

Õnneks on mitmeid ravivõimalusi, mis ei vaja ravimite võtmist, need töötavad paljudel hästi ja ei too mingeid kõrvalnähtusid, vahendab Washington Post.

Kaota kaalu

Kui oled ülekaaluline aitab 2-5 kilogrammi kaotamine vähendada liigeste valu ja parandada nende toimimist. Mida rohkem, seda parem. 2018. aasta uuringus kaotasid osalejat 10 protsenti oma kehakaalust ja nende põlvevalu vähenes 50 protsenti.

Toidul võib samuti oma roll olla. Artriidiga seonduvat põletikku aitab leevendada toitumine, mis sisaldab rasvast kala, tervislikke rasvu, puuvilju, rohelisi salateid ja pähkleid.

Püsi aktiivne

Kuigi võib paista, et treening tekitaks liigestes rohkem valu, siis väidavad uuringud vastupidist. Treenides liigese ümber olevaid lihaseid, väheneb liigesele langev koormus. 2015. aastal tehtud ülevaade, mis analüüsis 54 uuringut, leidis, et treeningprogramm oli valu leevendamisel ja liigesfunktsiooni parandamisel sama efektiivne kui mittesteroidne põletikuvastane ravim.

Üldised juhised soovitavad 150 minutit mõõduka koormusega treeningut nädalas, millele lisandub kaks korda jõutreeningut. Näiteks võib saada kasu tai chist või kergest joogast, isegi toolijooga osutus mõni aasta tagasi tehtud uuringus efektiivseks. Kui oled treeningu mõned nädalad, kuid paranemist näha ei ole, võid kasu olla füsioteraapiast.

Ole ravimitega ettevaatlik

Tõsise valu korral võib arst soovitada ilma retseptita valuvaigistit. Toimeainet naprokseen sisaldav ravim osutus 2018. aasta uuringus kõige efektiivsemaks põlve ostreoartriidi ravimisel. Ravim võib tekitada aga seedesüsteemi probleeme, sealhulgas verejookse. Sel juhul võib olla vaja ravimi vahetamist.

Samuti võidakse soovitada valu vastu välispidiseid kreeme. Need võivad olla kulukad ning uuringutes on leitud, et kreemid ei too platseebo efektist suuremat kasu. Paljud kasutavad peale liigesevahetuse operatsiooni kuude kaupa opioidseid valuvaigisteid, kuid ka neil pole nähtud suuremat kasu tavalistel valuvaigistitel.

Ole süstidega ettevaatlik

Kuigi steroidisüstid võivad põletikku ja valu ajutiselt leevendada, kahjustavad need liigest ja kõhre. Hüaloroonhappe süstid põlveliigesesse arvatakse pakkuvad liigestele libestavat ainet. 2018. aasta uuringus leiti aga, et neist ei olnud kasu. Lisaks on võimalik liigestesse süstida verest eraldatud kõrge trombotsüüdide sisaldusega plasmat. See on osutunud valu leevendamisel oluliselt efektiivsemaks kui hüaloroonhape. Tegu on aga eksperimentaalse raviga, mis võib olla väga kulukas.

Operatsioon on viimane võimalus

Mõned ortopeedid soovitavad artroskoopiat, millega viiakse põlve väike kaamera ning parandatakse kõhre kahjustusi ja eemaldatakse kõhreosasid. Uuringud näitavad, et see pole treeningust efektiivsem, mistõttu pole see rahvusvaheliselt ekspertide poolt soovitatud ravivõimalus.

Põlve või liigese vahetamine on eelkõige neile, kes on proovinud mitmeid ravivõimalusi, saavutanud tervisliku kehakaalu ja tunnevad, et nende elukvaliteet kannatab liigesevalu tõttu oluliselt.

Proovi veetreeningut