Kongo Demokraatliku Vabariigi ebolapuhang on nüüd rahvusvaheline tervisekriis

Praeguseks on teada enam kui 2500 nakatumisjuhtu. Kongo DV Ituri ja Põhja-Kivu provintsides on surnud luigi 1670 inimest. Nendes piirkondades raskendavad puhangu kontrolli all hoidmist mitmed relvastatud grupid ja kohalike usalduse puudumine. WHO peadirektor Tedros ütles, et ligi aasta on raskeimate olude keskel tehtud erakordset tööd. «Me võlgneme reageerijatele, kes ei ole mitte ainult WHO, vaid ka valitsuse, partnerite ja kogukondade poolt saadetud, et toetaksime neid selle koorma kandmisel.»