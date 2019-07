Miks mitte ise ratast lükata?

Tõukerattasport ongi Nuuma sõnul Eestisse jõudnud läbi matkamise, sest tõukerattaga saab looduses palju kiiremini liikuda kui jalgsi.Ta jutustab, et üldiselt on sellise rattaga mugav sõita pikki vahemaid ning see võib edukalt nii vaba aja veetmisel kui linnas kulgemisel asendada jalgratast. «Täna näeme linnapildis aina rohkem tõukajaid,» tõdes Nuuma. «Kui ma üheksa aastat tagasi tõukerattaga treenima hakkasin, oli see veel üpris haruldane nähtus ning ikka ja jälle tunti huvi, miks mees sellise imeliku sõiduvahendi on valinud.»