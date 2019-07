Kaheksa lihtsat nippi, millega üleöö kehas põletikku alandada

Pole vaja kuude kaupa oodata, et tulemusi näha ja end paremini tunda. Väiksed muudatused, mida teed täna vähendavad põletiku kehas juba üleöö. Yahoo Lifestyle toob välja nipid, mida saad kohe teha, et tervisekasusid nautida.

Hoia alati kapis rohelisi lehtsalateid, et neid lõuna- või õhtusöögile lisada. Iga päev üks tassitäis salatit, näiteks beebispinatit, rukkolat või lehtkapsast on üks tervisele kasulikkumaid harjumusi, mida järgida. Need lehtsalatid pakuvad põletikuvastast toimet tänu antioksüdantidele kui bioaktiivsetele koostisosadele, mis vähendavad põletikku ja ennetava uut põletikku, mida tekitavad vabad radikaalid.