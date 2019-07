Tubakasuitsu jääkide nähtamatu kahju puudutab ka mittesuitsetajaid

Kuigi inglise keeles third-hand smoking´ks nimetatud nähtus on võrdlemisi uus termin, millele eestikeelset vastet veel pole, on see teadlaste uurimisteemaks olnud juba aastakümneid. 1953. aastal näitas Washingtoni meditsiinikooli teadlane, et sigarettide jääkainetest tehtud kondensaat tekitas vähki. 1991. aasta uuringus leidsid uurijad suitsetajate kodudes olevast tolmust nikotiini. Hilisem uuring 2004. aastal näitas, et nikotiin oli suitsetajate kodudes ka siis, kui nad üritasid suitsu levikut piirata, näiteks väljas suitsetades.