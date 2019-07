30-aastane mees võlgneb elu nutikellale

Vaid kümme päeva enne maratoni sai Harrison hoiatuse oma Apple´i nutikellalt, mida ta kasutas treeningute jälgimiseks. Kell teatas, et mees vajab kohe elupäästvat abi. Arsti juures avastati tal südameklapi rike, vahendab Runners World .

Treenides Brightoni maratoni jaoks, oli Harrison enda arvates tavaline terve 30-aastane. Kuigi mehel oli minevikus mõningaid terviseprobleeme esinenud, olid need nii kerged, et ei vajanud arsti jälgimist. Tänu jooksmisele pidas mees ennast olevat elu parimas vormis.

Harrison hakkas 2018. aasta kevadel koos oma elukaaslasega jooksmas käima lihtsalt selleks, et paremas vormis püsida. Paar tegi 3–4 korda nädalas viiekilomeetriseid jooksutiire ning koos tekkis plaan maratonil osaleda. Jälgiti algajale maratonijooksjale mõeldud treeningkava ning eesmärgiks oli pikk distants lihtsalt läbida.

Kümme päeva enne võistlust hakkas mees peale tööd jooksma minema ning tundis enda arvates südame kloppimist. Harrison otsustas oma Apple kella elektrokardiogrammi (EKG) rakendust katsetada, mis kasutab sõrmejäljeandurit, et südamerütmi salvestada ning võib nii võimalikest probleemist märku anda. Ekraanile ilmus hoiatus kodade virvendusarütmiast, mis on tõsine südame rütmihäire.

Kuigi mehel oli südameklapiga ka varem probleeme olnud, olid need nii kerged, et ei vajanud edasist jälgimist. Mees tunnistas hiljem, et märkas sümptomeid ka varem, kuid ignoreeris neid, sest pidas väikesi kõrvalekaldeid tähtsusetuks. Harrison läbis südameklappi parandamiseks avatud südamelõikuse 3. juulil ja plaanib järgmisel aastal siiski kaotatud maratoni läbi joosta.