Milline on taimse toitumise mõju diabeediriskile?

Eestis puudub teadmine diabeedi levimusest, kuid näiteks USA-s on enam kui 100 miljonil inimesel diabeet või eeldiabeet - teist tüüpi diabeedi eeltingimused. See moodustab nende rahvastikust umbes kolmandiku.

Teist tüüpi diabeedi peamine riskitegur on dieet, kuid inimene saab seda ise reguleerida. Aastate jooksul on mitmed uuringud viidanud, et taimsel toidul põhinevad dieedid võivad oluliselt vähendada diabeediriski.

Hiljuti avaldatud ülevaateuuringus võeti arvesse üheksat teadustööd, mis uurisid toitumise ja teist tüüpi diabeedi seoseid. Uuringuis osales 307 099 inimest, kellest 23 544 katseisikul oli teist tüüpi diabeet.

Uurijad vaatasid alustuseks, kuidas suuresti taimse toidu söömine diabeediriskiga suhestub. See tähendab, et toit sisaldas nii eelkõige tervislikke taimseid toite nagu puuviljad, köögiviljad, pähklid ja kaunviljad kui ka vähem tervislikke nagu kartulid ja suhkrud. Seda tüüpi dieedid võisid ka sisaldada loomset päritolu toite. Leiti, et suuresti taimset toitu söövatel inimestel oli 23 protsenti madalam teist tüübi diabeedi risk kui neil, kes taolist dieeti nii rangelt ei järginud. Seos madalama teist tüüpi diabeedi riskiga oli veel tugevam rangelt tervislikke taimseid toite söövate inimeste puhul.

Kuigi uurijad vaatasid ainult korrelatsiooni, arvavad nad, et selle taga on põhjuslik seos. Võimaliku seose eest võivad vastutada mitmed mehhanismid. Taimne toit parandab insuliinitundlikkust ja vererõhku. Need mõlemad mängivad diabeedi väljakujunemises rolli. Veel enam, taimne toit võib ennetada või vähendada kaalu lisandumist ning madala taseme põletikulisi seisundeid kehas, mis kaasnevad üldiselt ülekaaluga. Need kaks tegurit panustavad samuti diabeediriski.