Tallinnas saab kuumusele leevendust kümnest avalikust joogiveekraanist

«Saabunud kuumalaine võib ohustada nõrgema organismiga inimesi, seetõttu on soovitatav mitte viibida liiga pikalt päikesepaistel ja sagedasti vett juua. Tallinnas on joogivesi kõigile kättesaadav kümnes avalikus veevõtukohas, millest seitse asuvad südalinna käidavates kohtades. Joogiveekraanid on tähistatud vastava märgistuse ja AS Tallinna Vesi logoga,» selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.