Ülekaal on seotud aju vananemisega

Ebatervislik kaal on seotud mitmete terviseprobleemidega, sealhulgas diabeedi ja südameveresoonkonna haigustega. Uus uuring viitab seosele hilisema elu kehamassiindeksi ning ajukoore õhenemise vahel. Ajukoore õhenemine on seotud kognitiivse langusega ning see omakorda kõrgema dementsusriskiga.

Suurema KMI-ga ja kõhuümbermõõduga inimestel esines suurema tõenäosusega ajukoore õhenemist. See näitab, et rasvumine on seotud vähenenud hallainega ajus. Need seosed olid eriti tugevad alla 65-aastaste seas. See annab omakorda kaalu tõenditele, et kehv keskea tervis võib suurendada aju vananemise riski ning probleeme mälu ja mõtlemisega hilisemas elus. Isegi pärast võimalike segavate tegurite - näiteks kõrge vererõhk, sage alkoholi tarvitamine ja suitsetamine - arvesse võtmist jäid seosed alles.