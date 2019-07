«See lõikas südamesse. Sel hetkel oli see minu jaoks nagu välk selgest taevast,» kirjeldas Marily oma emotsioone. Ta möönis, et oli küll märganud, et üheksanda klassi lõpus poja õppeedukus langes, kuid ei osanud oodata, et koolilõpu stress nii rängalt võib mõjuda. Varem oli poiss ema muretsemise peale kinnitanud, et küll ta ained järele vastab ja kõik on tegelikult korras.