Foolhape kaitseb raseduse ajal õhusaaste eest

Uuringus osales 1005 rasedat ning hinnati nende 4–6aastaste laste IQ-taset. Leiti, et peened osakesed (PM10), mida paiskavad õhku ennekõike elektrijaamad ning autod, mõjuvad laste vaimsele võimekusele kahjulikult. Suure õhusaastega piirkondades elavate emade lastel mõõdeti 2,5 punkti madalam IQ-tase. Pikaajaline kokkupuude PM10-osakestega pärsib kopsude tööd ning soodustab südame- ja hingamisteedehaiguste teket. Loomkatsed on näidanud, et PM10 suurendab organismi põletikutaset ning tekitab oksüdatiivset stressi ning see mõjub loote arengule kahjulikult. Eestis on PM10 tase 2019. aastal 13.4 mikrogrammi kuupmeetri kohta, mis jääb küll Euroopa Liidu regulatsioonide piiresse, kuid pikaajaline kokkupuude mõjub Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul sellegipoolest tervisele kahjulikult.