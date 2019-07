E-sigarettide vedelikest leiti hingamisteid ärritavad koostisosad

Atsetaalid võivad kopse ärritada või isegi kahjustada. Hiljutine uuring vaatas kaheksat e-vedelikku, mis sisaldasid erinevaid lahuseid, vahendab NPR . Atsetaalid moodustuvad alkoholist ja aldehüüdidest ehk kemikaalidest, mida kasutatakse toitude ja muude toodete lõhnastamiseks. Kui mõned neist on kahjulikud, siis paljude käitlemine ja söömine on enamasti ohutu, rääkis uuringu autor Yale´i ülikooli teadlane Hanno Erythtopel. Vähe teatakse aga aldehüüdide ja atsetaalide mõjust sissehingamisel, lisas ta.

Mõned uuringud on näiteks leidnud, et atsetaalid võivad hingamisteid rohkem ärritada kui aldehüüdid, millest need moodustuvad. Ärritus võib soodustada hingamisteedes põletikku. Erinevalt toidust saadavatest atsetüülidest võivad kemikaalid sissehingamisel teisiti mõjuda. Erythtopeli sõnul ei osatud arvata, et maitsestajaid sellisel määral hakatakse sisse hingama, nagu praegu ning nende mõju kohta on väga vähe informatsiooni. Hetkel ei ole USAs kohustuslik e-sigareti vedelike pakenditele märkida kõiki koostisosi. Seega pidid Yale´i ülikooli teadlased e-vedelikud koostisosadeks lahti võtma, et nendes sisalduvad erinevad kemikaalid tuvastada.