Haruldane haigus: pisitüdrukul pole jalgades luid

«Kui ta on otsustanud, et kavatseb midagi ette võtta, on seda väga raske muuta,» tõdeb ema Lemeza.

Zayaan sündis Langeri düsplaasiaga, mida iseloomustab luukasvu puudumine, vahendab Health24. Tüdrukul pole luid jalgades ja seisundi tõttu ei saa Zayaan kõndida ega ringi liikuda nagu tavaline laps.

«Ta on oma puudest hoolimata uuendusmeelne. Miski ei peata seda beebitüdrukut,» kinnitab ta ema. Tirts ise pakatab rõõmust.

Lemeza põeb polütsüstilist munasarjade sündroomi ja günekoloog hoiatas, et rasedus on kõrge riskiga. Pärast rutiinseid looteuuringuid näidati tulevasele emale murettekitavaid tulemusi, suunates ta edasi Kaplinnas asuvasse meditsiinikeskusse. Spetsialist heitis loote ultrahelipiltidele ühe pilgu ja prahvatas, et «kindlasti on selle beebiga midagi valesti».

«Olin laastatud,» tunnistab Lemeza. «Olin emotsionaalne, segaduses ja stressis. Me ei saanud aru, mis toimub.»

Tehti järelkontroll ja öeldi, et sündimata laps põeb Robertsi sündroomi - haruldast geneetilist häiret, mis on põhjustatud rakkude jagunemise peatumisest, mille tulemuseks on kolju, näo, käte ja jalgade luude väärarengud.

«Arstide ainus soovitus oli rasedus katkestada.» Paar otsustas aga lapse alles jätta ja 2016. aasta novembris sündis Zayaan – tervena, kuid tema jalad olid deformeerunud. Ortopeediline kirurg diagnoosis lapsel luukasvu puudumise ehk Langeri düsplaasia.

«Olin väga mures tema tuleviku pärast ja kas ta hakkab kõndima või kuidas ta saaks hakkama ühiskonna ja eakaaslastega,» räägib Lemeza.