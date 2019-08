Väike Sander vajab heategijate abi elutähtsa köhimisaparaadi saamiseks

Sander on sügavalt enneaegsena sündinud väike poiss, kes on läbi teinud ajuinfarkti ning kaasuvate probleemide tõttu on häiritud nii tema neelamis- kui köhimisrefleks, mistõttu satub osa neelatavast süljest kopsu ning tekivad kopsuinfektsioonid. Et pisipoisi elu ohtu ei satuks, peab ta väga tihti haiglas olema. Seda aga annaks Sanderi arstide sõnul vältida, kui lapsel oleks kodus köhimisaparaat. Kallihinnaline seade maksab aga ligi 6000 eurot ning selle muretsemine käib sügava puudega lapse perele üle jõu.