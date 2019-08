Väriseval platvormil seismine võib seedimisele kasulik olla

KKV treeningul seistakse sagedusel 15-70 hertsi ja amplituudiga 1-10 millimeetrit vibreerival platvormil. See passiivne treeningvorm sai alguse 1990ndatel. Uurijad nimetavad seda kergeks neuromuskulaarseks vastupidavustreeningu meetodiks.

Mõned uuringud on näidanud, et KKV parendab lihassooritust, luutihedust, tugevust, tasakaalu ning aitab pikas perspektiivis keharasva vähendada. Lisaks on leitud, et KKV võib vähendada põletikku ning tagasi pöörata mitmeid teist tüüpi diabeedi sümptomeid nagu sage urineerimine ja liigne janu. Uuringute järgi parandab see veresuhkru taset ja insuliiniresistentsust.

Värskes International Journal of Molecular Sciences avaldatud uuringus kasutati geneetiliselt muundatud hiiri, kellele tekitati leptiinipuudulikkus. See tähendab, et nendele hiirtele tekitati suurem risk ülekaalulisuseks, insuliiniresistentsuseks ja diabeediks.

Uurijad kasutasid kahte gruppi meessoost hiiri: kuus said sekkumise osaliseks ning kolm olid kontrollgrupiks. Nende hiirte abil uuriti makrofaage ehk immuunrakke, millel on võtmeroll põletike ja soolestiku tervise puhul. Hiired said nelja nädala jooksul iga päev 20 minutit KKV teraapiat sagedusega 30 hertsi ja amplituudiga 3 millimeetrit. Nelja nädala lõppedes analüüsiti hiirte rasvkude.

Uurijad tegid sarnaseid KKV eksperimente ka näriliste mikrobioomi hindamiseks nende väljaheiteid uurides. Leiti, et Alistipes bakterite hulk suurenes 17 korda. Alistipes bakter tõstab lühikese ahelaga rasvhapete taset, mis omakorda vähendavad põletikku. Crohni tõve ja põletikulise soolehaiguse puhul on seda bakterit vähe. Alistipes bakterid aitavad teiste ühikese ahelaga rasvhapete seas vabastada butüraati, mis võimaldab tagasi pöörata suure rasvasisaldusega dieedi negatiivseid mõjusid. Alistipes bakterid toetavad sooles toidu fermenteerimist ning parandavad üldiselt ainevahetust aidates kehal suhkrut energiaks muuta.

Leiti ka, et KKV suurendas M2 makrofaagide hulka. Need immuunrakud aitavad põletikku vähendada. Hiiremudelis aitas KKV M2 taseme tervete hiirte tasemele tuua. Lisaks suurenes põletikuvastaste tsütokiinide nagu interleukiin-10 tase nii diabeediga kui ka tervete hiirte seas.

Lõpuks vaatasid uurijad, kas Alistipes bakteri väike annus ja KKV kombinatsioon mõjuvad hiirtele terapeutiliselt. Selle bakteri hulga suurenedes muutus suhe põletikku soodustavate M1 makrofaagide ja põletikuvastaste M2 makrofaagide vahel paremaks.