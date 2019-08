Geniaalne nipp, mis aitab lahti saada emotsionaalse näljatunde tõttu tekkivast liigsöömisest

Stressis aju otsib võimalusi, kuidas stressi negatiivset mõju leevendada ning üks viis seda teha on emotsionaalne söömine. Selle tulemusel süüakse kas liiga tihti või liiga palju ning stressi see tegelikult ei vähenda. Stressi toimel ladestub rasv suurema tõenäosusega siseorganite vahele ning kõhu piirkonda ning see suurendab diabeedi ja südamehaiguste riski. Teatud toidud (rasvane ja suhkrurohke toit) stimuleerivad aju naudingute keskust ja selle tulemusel vabaneb ajus dopamiin ehk neurotransmitter, mis tekitab naudingu ning rahulolu tunde. See paneb inimese ekslikult arvama, et liigne söömine aitab stressi maandada, kuid tegelikult kaob dopamiini toime pärast söömist võrdlemisi kiiresti ning aju nõuab toitu juurde.

Selleks, et teha kindlaks, et tegemist ei ole emotsionaalse näljatundega ja söömine läheb asja ette, soovitavad toitumisspetsialistid teha katse, mida nimetatakse kas õuna või brokoli katseks. Selleks tuleb endalt küsida, kas sööksid praegu ära õuna või brokoli, kui sulle seda pakutaks. Kui tunned, et ei sööks, pole tegemist füüsilise näljatundega ning aju vajab tegelikult midagi muud, et pingest vabaneda.